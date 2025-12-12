В Башкирии появится туристическая база «Воды Инзера» за 50 млн рублей

В Архангельском районе Башкирии планируется создание базы отдыха «Воды Инзера». Проект был представлен главе региона Радию Хабирову в рамках «Инвестчаса» и получил статус приоритетного.
Общая стоимость проекта оценивается в 49,9 миллиона рублей. Согласно концепции, комплекс будет включать две площадки, соединенные между собой водным маршрутом протяженностью 21 километр по реке Инзер. На территории разместят 14 модульных домов для проживания, половина из которых рассчитана на эксплуатацию в любое время года. Также в планах строительство банных комплексов, летних павильонов и создание необходимой инфраструктуры для водных развлечений, таких как сплавы на сапбордах и плотах.
К практической реализации проекта приступят после завершения всех процедур по оформлению земельных участков. Вводить объекты в эксплуатацию планируют поэтапно, начиная с 2027 и заканчивая 2030 годом. Реализация этого инвестиционного проекта позволит создать в туристической сфере республики 14 новых рабочих мест.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.