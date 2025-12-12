В Башкирии появится туристическая база «Воды Инзера» за 50 млн рублей

Общая стоимость проекта оценивается в 49,9 миллиона рублей. Согласно концепции, комплекс будет включать две площадки, соединенные между собой водным маршрутом протяженностью 21 километр по реке Инзер. На территории разместят 14 модульных домов для проживания, половина из которых рассчитана на эксплуатацию в любое время года. Также в планах строительство банных комплексов, летних павильонов и создание необходимой инфраструктуры для водных развлечений, таких как сплавы на сапбордах и плотах.