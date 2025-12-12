Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажир микроавтобуса погиб после лобового ДТП в Воронежской области

В аварии также пострадали три человека.

Источник: АиФ Воронеж

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Грибановском районе. Авария произошла утром пятницы, 12 декабря, на 383-м км трассы «Р-298», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

55-летний водитель микроавтобуса Citroën во время движения не учёл погодные условия. В результате он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Isuzu под управлением 62-летнего мужчины.

Пассажир микроавтобуса, личность которого устанавливается, скончался до приезда скорой. Водителей, а также 64-летнего мужчину, находившегося в кабине фуры, с травмами доставили в больницу.

Полицейскими организована проверка.