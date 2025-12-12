Пассажир микроавтобуса погиб после лобового ДТП в Воронежской области

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Грибановском районе. Авария произошла утром пятницы, 12 декабря, на 383-м км трассы «Р-298», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
55-летний водитель микроавтобуса Citroën во время движения не учёл погодные условия. В результате он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Isuzu под управлением 62-летнего мужчины.
Пассажир микроавтобуса, личность которого устанавливается, скончался до приезда скорой. Водителей, а также 64-летнего мужчину, находившегося в кабине фуры, с травмами доставили в больницу.
Полицейскими организована проверка.