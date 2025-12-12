Ричмонд
полупрозрачная облачность
Ветеран СВО вызволил пенсионерок из разрушенного дома в Петровом Вале

На одном из этажей выломал дверь и освободил старушку, на другом вызволил из квартиры другую.

Ветеран СВО Никита Потехин одним из первых оказался на месте происшествия, случившегося в городе Петров Вал Камышинского района Волгоградской области. Здесь 11 декабря из-за взрыва газа обрушилась часть четырехэтажного дома.

По словам молодого человека, услышав грохот, он привычно пригнулся, потом побежал в ту сторону, откуда он раздался. Понимая, что кому-то из жильцов может понадобиться помощь, бросился в подъезд. Там уже был полицейский.

На одном из этажей выломал дверь и освободил старушку, на другом вызволил из квартиры другую пенсионерку, которая также не могла выйти из квартиры — двери перекосило. Большая часть жильцов смогла выйти самостоятельно. Одного мужчину достали из-под завалов сотрудники МЧС. Четверых, в том числе, шестилетнюю девочку, доставили в больницу.