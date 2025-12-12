Блогер из Гродно, который тратил на себя собранные для больного мальчика деньги, заключен под стражу

Как следует из материалов уголовного дела, 17-летний житель Гродно и его 37-летняя подруга летом этого года организовали якобы благотворительный сбор для помощи Ване Стеценко, 9-летнему мальчику из областного центра, которому было необходимо дорогостоящее лечение. Но вместо того, чтобы, как тысячи белорусов, проявивших единство, действовать в рамках закона, они решили нажиться за счет собранных средств.
На счета и абонентские номера несовершеннолетнего блогера, его матери, знакомых в общей сложности было перечислено свыше Br1,5 млн. Молодой человек утверждает, что он присвоил Br60 тыс. Эти деньги они с подругой тратили на «красивую жизнь»: приобретали одежду, премиум-авто, элитное жилье, посещали рестораны и другие заведения, отдыхали за границей.
Несмотря на показания фигуранта, удалось выяснить, что общая сумма, которой завладели блогеры, куда больше. Только на ставках несовершеннолетний проигрался более чем на Br100 тыс. В настоящий момент следователями изучаются финансовые документы, и ежедневно устанавливаются новые факты «лакшери-жизни» фигурантов.
Молодой человек состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних в связи с вождением автомобиля без водительского удостоверения. За годы учебы он сменил пять школ в связи с тем, что они ему «не нравились». После получения среднего образования не стал поступать куда-либо, официального места работы также не имеет. При этом несовершеннолетний утверждает, что живет он за счет денег от блога и рекламы в нем, однако в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован. Состоит на учете у врача-психиатра.
В ходе расследования 17-летний подозреваемый стал единственным, кто отказался перечислить заблокированные средства на лечение мальчика, утверждая, что деньги предназначались для призов подписчикам. Другие лица, через которых он планировал вывести средства, оказались более добрыми и смогли закрыть сбор на лечение Вани Стеценко.
После перечисления недостающей суммы на благотворительный счет, а это свыше Br266 тыс., работа по уголовному делу не прекращалась. Совместными усилиями с органом дознания при изучении содержимого мобильного телефона несовершеннолетнего установлен факт распространения последним заведомо ложных сведений, порочащих 18-летнюю жительницу Гродно.
Установлено, что с потерпевшей ранее они поддерживали дружеские отношения, однако после парень в своем аккаунте в сети Инстаграм, на который подписаны более 190 тыс. человек, обвинил ее в хищении Br50 тыс., т.е. в совершении тяжкого преступления. В ходе допроса несовершеннолетний свою вину не признал, пояснил следователю, что бывшая подруга его «кинула на деньги».
Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении 17-летнего жителя Гродно дополнительно возбуждено уголовное дело по ст.188 УК (клевета). С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Окончательная правовая оценка действиям фигурантов будет дана по его результатам.
Следственный комитет еще раз призвал родителей поговорить со своими детьми и рассказать о неотвратимости наказания за совершение преступлений, в том числе в интернете.