Блогер из Гродно, который тратил на себя собранные для больного мальчика деньги, заключен под стражу

Молодой человек состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних в связи с вождением автомобиля без водительского удостоверения. За годы учебы он сменил пять школ в связи с тем, что они ему «не нравились». После получения среднего образования не стал поступать куда-либо, официального места работы также не имеет. При этом несовершеннолетний утверждает, что живет он за счет денег от блога и рекламы в нем, однако в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован. Состоит на учете у врача-психиатра.