«Под видом минеральной воды». Таможня Беларуси пресекла ввоз 1,3 тонны наркотиков из ЕС на 62 миллиона долларов

Таможня Беларуси пресекла ввоз партии наркотиков из ЕС на 62 миллиона долларов под видом воды. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Источник: Комсомольская правда

«Белорусские таможенники пресекли крупнейшую в истории суверенной Беларуси международную поставку из Евросоюза на территорию ЕАЭС партии наркотиков и психотропов — около 1,3 тонны», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что преступники пытались провезти в фуре польского перевозчика в Беларусь и Россию крупную партию наркотиков (915 и 367 килограммов) под видом заявленной в документах партии минеральной воды. Однако несколько десятков бутылок с водой использовался как товар прикрытия.

Схема была установлена сотрудниками Оперативной таможни. Именно они приняли решение тщательно досмотреть большегруз после сканирования его содержимого с использованием инспекционно-досмотрового комплекса. При учете того, что после оформления фура должна была проследовать в РФ, таможенные органы Беларуси вместе с российскими коллегами провели последующие оперативно-розыскные и другие мероприятия.

В ГТК добавили, что в результате были установлены и задержаны участники международной преступной группы. Речь идет про граждан Евросоюза, Беларуси, Молдовы, России. При обыске у них было изъято еще 5 килограмм опасного наркотика.

В ведомстве отметили, что по указанному факту были заведены уголовные дела за контрабанду наркотиков в особо крупном размере. Санкции статей предусматривают фигурантам лишение свободы вплоть до 20 лет.

«Стоимость на черном рынке изъятой партии наркотиков и психотропов составляет порядка 62 миллиона долларов США. А такого количества хватило бы на 2 миллиона 933 тысяч разовых доз», — заявили в ГТК Беларуси.

