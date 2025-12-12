«Под видом минеральной воды». Таможня Беларуси пресекла ввоз 1,3 тонны наркотиков из ЕС на 62 миллиона долларов

Схема была установлена сотрудниками Оперативной таможни. Именно они приняли решение тщательно досмотреть большегруз после сканирования его содержимого с использованием инспекционно-досмотрового комплекса. При учете того, что после оформления фура должна была проследовать в РФ, таможенные органы Беларуси вместе с российскими коллегами провели последующие оперативно-розыскные и другие мероприятия.