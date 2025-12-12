«Под видом минеральной воды». Таможня Беларуси пресекла ввоз 1,3 тонны наркотиков из ЕС на 62 миллиона долларов

В ведомстве уточнили, что преступники пытались провезти в фуре польского перевозчика в Беларусь и Россию крупную партию наркотиков (915 и 367 килограммов) под видом заявленной в документах партии минеральной воды. Однако несколько десятков бутылок с водой использовался как товар прикрытия.
Схема была установлена сотрудниками Оперативной таможни. Именно они приняли решение тщательно досмотреть большегруз после сканирования его содержимого с использованием инспекционно-досмотрового комплекса. При учете того, что после оформления фура должна была проследовать в РФ, таможенные органы Беларуси вместе с российскими коллегами провели последующие оперативно-розыскные и другие мероприятия.
В ГТК добавили, что в результате были установлены и задержаны участники международной преступной группы. Речь идет про граждан Евросоюза, Беларуси, Молдовы, России. При обыске у них было изъято еще 5 килограмм опасного наркотика.
В ведомстве отметили, что по указанному факту были заведены уголовные дела за контрабанду наркотиков в особо крупном размере. Санкции статей предусматривают фигурантам лишение свободы вплоть до 20 лет.
«Стоимость на черном рынке изъятой партии наркотиков и психотропов составляет порядка 62 миллиона долларов США. А такого количества хватило бы на 2 миллиона 933 тысяч разовых доз», — заявили в ГТК Беларуси.