В одной из гостиниц Молдовы нашли сумку с 10 кг наркотиков на 5 млн леев: Ее оставила иностранка

Полиция разоблачила сеть наркоторговли после того, как в отеле в Тодирештах обнаружили оставленную сумку с мефедроном и марихуаной на сумму около 5 миллионов леев. Задержаны трое мужчин из Молдовы и 23-летняя гражданка РФ, у которой дома нашли технику для координации поставок.
Офицеры Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с полицейскими и прокурорами ликвидировали группу, специализировавшуюся на торговле наркотиками.
Расследование началось 7 декабря, когда в одном из отелей села Тодирешты Новоаненского района персонал сообщил о забытой сумке. Внутри полицейские обнаружили девять пакетов с примерно 10 килограммами мефедрона и марихуаны.
Первыми были задержаны трое мужчин: двое братьев 21 и 25 лет из левого берега Днестра и 26-летний местный житель, который должен был забрать часть партии для дальнейшей продажи. Суд арестовал их на 30 дней.
Сегодня, 12 декабря, правоохранители установили и задержали девушку, оставившую сумку в отеле. Это 23-летняя гражданка России. При обыске в её кишинёвском жилье полицейские изъяли телефоны и ноутбук, которые использовались для координации операций группы.
Стоимость партии на чёрном рынке оценивается примерно в 5 миллионов леев.
Следствие продолжается: полиция ищет остальных участников сети и проверяет возможные каналы распространения наркотиков внутри страны.
