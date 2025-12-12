В одной из гостиниц Молдовы нашли сумку с 10 кг наркотиков на 5 млн леев: Ее оставила иностранка

Полиция разоблачила сеть наркоторговли после того, как в отеле в Тодирештах обнаружили оставленную сумку с мефедроном и марихуаной на сумму около 5 миллионов леев. Задержаны трое мужчин из Молдовы и 23-летняя гражданка РФ, у которой дома нашли технику для координации поставок.