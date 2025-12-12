В Шереметьево ввели временные ограничения

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Временные ограничения введены в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с сигналом «ковер», сообщается в Telegram-канале аэропорта.
«Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала “ковер”. Аэропорт Шереметьево продолжает обеспечивать прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами», — говорится в сообщении.
В аэропорту также предупредили, что пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности.