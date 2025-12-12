Бывший уфимский военком осужден на 5 лет за хищение 11,8 млн рублей

Как установлено в ходе судебного разбирательства, с 2016 по 2022 год мужчина, занимая высокую должность, создал группу, куда также вошли его подчиненный и директор одной из коммерческих организаций. Эта группа незаконно присваивала средства, выделяемые из бюджета на оплату труда технического персонала, задействованного в призыве на военную службу.