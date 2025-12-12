Бывший уфимский военком осужден на 5 лет за хищение 11,8 млн рублей

Кировский районный суд Уфы вынес приговор бывшему военному комиссару Кировского и Ленинского районов города. Его признали виновным в организации преступной группы, которая похищала бюджетные деньги.
Как установлено в ходе судебного разбирательства, с 2016 по 2022 год мужчина, занимая высокую должность, создал группу, куда также вошли его подчиненный и директор одной из коммерческих организаций. Эта группа незаконно присваивала средства, выделяемые из бюджета на оплату труда технического персонала, задействованного в призыве на военную службу.
Для этого чиновник вместе со своим сотрудником оформляли фиктивные документы на несуществующих работников, а директор фирмы выставлял по ним счета и обналичивал деньги, похищенные у Министерства обороны.
В общей сложности, по данным суда, действия преступной группы нанесли ущерб государству на сумму более 11,8 миллиона рублей. Суд признал бывшего военкома виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Дополнительно с него взыскали штраф в размере 1,8 миллиона рублей в доход государства и лишили права занимать государственные должности.
Также суд удовлетворил гражданский иск Министерства обороны, постановив взыскать с осужденного материальный ущерб в размере более 11 миллионов рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
