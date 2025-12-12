В Стерлитамаке задержали двух молодых людей с крупной партией наркотиков

В Стерлитамаке сотрудники полиции задержали двоих 20-летних парней. Их подозревают в незаконном обороте наркотиков.
Как рассказали в МВД по Башкирии, при личном обыске у первого молодого человека правоохранители нашли 11 полиэтиленовых свертков с порошком неизвестного происхождения, у второго — 12 таких же пакетиков. При дальнейшем обыске по месту их проживания у них изъяли еще примерно 200 упаковок.
Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотиком. В ходе проверки также выяснилось, что один из задержанных молодых людей находился в федеральном розыске.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.