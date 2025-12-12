В Стерлитамаке задержали двух молодых людей с крупной партией наркотиков

Как рассказали в МВД по Башкирии, при личном обыске у первого молодого человека правоохранители нашли 11 полиэтиленовых свертков с порошком неизвестного происхождения, у второго — 12 таких же пакетиков. При дальнейшем обыске по месту их проживания у них изъяли еще примерно 200 упаковок.