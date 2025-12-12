Трагедия в молдавском селе: В доме спасатели обнаружили тела двух пенсионеров — они пытались обогреть дом

В Дубоссарском районе от отравления угарным газом скончались два человека.
Трагедия произошла в четверг, 11 декабря, в доме жителей села Моловата. Прибывшие на место спасатели обнаружили в жилище тела 67-летнего мужчины и 69-летней женщины. Комнаты были окутаны дымом, все окна были закрыты.
Причиной трагедии стали несоблюдение правил эксплуатации печи и отсутствие каналов вентиляции. Печь была перегружена дровами, угарный газ скапливался в помещении.
По данным ГИЧС, с начала года в республике зарегистрировали 33 случая отравления угарным газом. Пострадали 78 человек, а четверо погибли.
