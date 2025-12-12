Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трагедия в молдавском селе: В доме спасатели обнаружили тела двух пенсионеров — они пытались обогреть дом

Причиной трагедии стали несоблюдение правил эксплуатации печи и отсутствие каналов вентиляции.

Источник: Комсомольская правда

В Дубоссарском районе от отравления угарным газом скончались два человека.

Трагедия произошла в четверг, 11 декабря, в доме жителей села Моловата. Прибывшие на место спасатели обнаружили в жилище тела 67-летнего мужчины и 69-летней женщины. Комнаты были окутаны дымом, все окна были закрыты.

Причиной трагедии стали несоблюдение правил эксплуатации печи и отсутствие каналов вентиляции. Печь была перегружена дровами, угарный газ скапливался в помещении.

По данным ГИЧС, с начала года в республике зарегистрировали 33 случая отравления угарным газом. Пострадали 78 человек, а четверо погибли.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Так мы скоро и до «языковых патрулей» допрыгаемся: Чем хуже дела в Молдове, тем сподручнее властям все списать на внешнего врага — русский язык и лично Путин во всем виноваты.

Госсекретарь минобраза Валентина Олару заявила, что «у министерства цель очень благородна — “привести к развитию менталитета, к разрыву с русским миром” (далее…).

Речан сказал — Речан не сделал: Бывший премьер обещал вернуться в бизнес, а стал эмиссаром президента Молдовы — как дал слово, так и взял.

Бывший премьер Дорин Речан, обещавший в политику не лезть, а вернуться в бизнес, стал специальным эмиссаром Майи Санду (далее…).

В Молдове из магазинов отзывают детские смеси: В них обнаружены бактерии.

Потребителям, которые приобрели данную продукцию с указанной маркировкой, настоятельно рекомендуют не давать их детям, а вернуть в магазин (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше