«Выигрыш в конкурсе» и кража пароля: сначала года мошенники украли у татарстанцев 5,3 млрд рублей

По словам оперуполномоченного по особо важным делам Управления по противодействию киберпреступлениям МВД по РТ Радиса Юсупова, наиболее крупные потери связаны с инвестиционными схемами, взломами банковских счетов и аккаунтов на Госуслугах. Он пояснил, что злоумышленники представляются сотрудниками известных банков и финансовых компаний, убеждают установить приложение-фикцию для «торгов» и создают видимость роста баланса, добиваясь, чтобы жертва вложила как можно больше средств. Затем «счет» блокируется, а человеку предлагают оплатить «штраф» за разблокировку, фактически выкачивая из него все деньги.