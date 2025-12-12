«Выигрыш в конкурсе» и кража пароля: сначала года мошенники украли у татарстанцев 5,3 млрд рублей

Наиболее уязвимы перед мошенниками — подростки. Какие схемы используют злоумышленники и как жители республики могут защититься? Об этом пишет ИА «Татар-информ».
Татарстанцы по-прежнему отдают аферистам миллиарды.
В Татарстане с начала года зарегистрировали 11 тыс. случаев мошенничества. Несмотря на снижение числа преступлений на 8% по сравнению с прошлым годом, ущерб остается значительным — мошенники похитили у жителей республики 5,3 млрд рублей. Участники пресс-конференции «Татар-информа» отметили, что сумма стала на 200 млн рублей меньше прошлогодней, однако ситуация по-прежнему требует пристального внимания.
По словам оперуполномоченного по особо важным делам Управления по противодействию киберпреступлениям МВД по РТ Радиса Юсупова, наиболее крупные потери связаны с инвестиционными схемами, взломами банковских счетов и аккаунтов на Госуслугах. Он пояснил, что злоумышленники представляются сотрудниками известных банков и финансовых компаний, убеждают установить приложение-фикцию для «торгов» и создают видимость роста баланса, добиваясь, чтобы жертва вложила как можно больше средств. Затем «счет» блокируется, а человеку предлагают оплатить «штраф» за разблокировку, фактически выкачивая из него все деньги.
Мошенники взламывают аккаунты на Госуслугах и запугивают уголовными делами.
Одним из распространенных методов остается получение доступа к персональным данным на портале Госуслуг. Как отметил Радис Юсупов, если человек все же передает злоумышленникам код доступа, те начинают пугать его «уголовным делом», утверждая, что деньги якобы ушли на финансирование террористов. Жертве внушают необходимость «участвовать в операции правоохранительных органов» и запрещают рассказывать о происходящем кому-либо.
После того как контакт установлен, преступники склоняют человека подписывать доверенности на продажу имущества, оформлять кредиты, передавать личные средства. В итоге пострадавшие остаются без денег, жилья или автомобиля, не сразу осознавая, что стали жертвами манипуляции.
Подростков обманывают в играх и соцсетях.
Эксперты подчеркивают, что дети и подростки остаются одной из самых уязвимых групп. Их обманывают в мессенджерах, играх и соцсетях, создавая доверительные отношения и требуя деньги «на операцию» или другие выдуманные цели. Часто мошенники присылают ссылки на якобы платные игры, похищая реквизиты банковских карт родителей.
Заместитель директора по методической работе Государственного центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток» Инна Идрисова пояснила, что подростки уязвимы из-за ранней цифровой социализации и отсутствия критического мышления. По ее словам, преступники нередко воруют персональные данные детей и начинают шантажировать их. Популярной остается и схема с «выигрышем в конкурсе», когда ребенка убеждают оплатить «комиссию», после чего исчезают.
Инна Идрисова подчеркнула, что ключ к защите детей — информирование родителей. Она отметила, что между взрослым и ребенком должен быть доверительный диалог, чтобы подросток мог рассказать, если ему пишет подозрительный человек.
Самозапреты и отечественный мессенджер MAX помогают противостоять мошенникам.
Сегодня жителям Татарстана доступно больше механизмов защиты от мошенников. Заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Альберт Яковлев сообщил, что самозапрет на кредиты через Госуслуги установили уже 525 тыс. человек. Установить его можно на Госуслугах и в МФЦ. Еще 8 тыс. жителей воспользовались опцией самозапрета на оформление SIM-карт.
Кроме того, появилась новая функция авторизации на Госуслугах через отечественный мессенджер MAX. Сервис задает уточняющие вопросы, помогая пользователю вовремя распознать подозрительные действия.
Радис Юсупов отметил, что MAX активно взаимодействует с Роскомнадзором и передает правоохранительным органам данные о подозрительных аккаунтах, что позволяет оперативно блокировать мошенников. В условиях ограничений на аудио- и видеозвонки в других мессенджерах популярность MAX заметно растет.
Прокурор отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел Прокуратуры РТ Марат Галлямов сообщил, что благодаря этим мерам среднее число преступлений снизилось с 15 до 10 в день, а сумма похищенных средств — с 15 до 10 млн рублей.
Эксперты напоминают — не существует «безопасных счетов».
Специалисты подчеркивают, что даже при развитии цифровых сервисов основная защита от мошенников — осведомленность граждан. Эксперты напоминают, что в России не существует декларации наличных средств и понятия «безопасный счет» — любой банковский счет по умолчанию считается безопасным, и требование перевести деньги «в безопасное место» всегда является признаком мошенничества.
Марат Галлямов заявил, что преступники ежедневно придумывают новые схемы, поэтому важно повышать собственную правовую и финансовую грамотность. Он подчеркнул, что гражданам ни при каких обстоятельствах нельзя передавать коды и пароли по телефону или в переписке, особенно незнакомым людям.