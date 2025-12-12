Ричмонд
Выдавал себя за агента по недвижимости: «Черный» риелтор в Кишиневе обманул людей на 2,3 млн леев

При обыске по месту жительства подозреваемого изъяли мобильные телефоны, бланки и контракты [видео]

Источник: Комсомольская правда

Полицейские раскрыли крупную финансовую аферу, в ходе которой 37-летний мужчина, выдавая себя за агента по недвижимости, убедил жертву перевести ему значительные суммы для якобы инвестиционных сделок и скрылся.

В ходе специальных следственных мероприятий столичная полиция установила личность мошенника и задержала его. При обыске по месту жительства подозреваемого изъяли мобильные телефоны, бланки и контракты, черновые бухгалтерские записи, печати предприятий и цифровые носители с данными, имеющими значение для расследования.

Задержанный находится под стражей 72 часа. Если его вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Полиция продолжает расследование, чтобы проверить возможное участие мужчины в аналогичных случаях и выявить других пострадавших.

