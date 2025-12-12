Экс-бухгалтера колледжа в Башкирии осудили за мошенничество

В ведомстве пояснили, что работница образовательного учреждения намеренно вносила в финансовые документы ложные данные, многократно завышая размер собственной зарплаты. Используя эту схему, она смогла похитить из бюджета колледжа почти 700 тысяч рублей, которые затем потратила на личные нужды.