Экс-бухгалтера колледжа в Башкирии осудили за мошенничество

В Башкирии суд вынес приговор бывшему бухгалтеру колледжа Илишевского района. Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, женщину признали виновной в хищении денег.
В ведомстве пояснили, что работница образовательного учреждения намеренно вносила в финансовые документы ложные данные, многократно завышая размер собственной зарплаты. Используя эту схему, она смогла похитить из бюджета колледжа почти 700 тысяч рублей, которые затем потратила на личные нужды.
Рассмотрев материалы дела, суд назначил три года условно.
