В Дагестане выявлено более 60 случаев гонконгского гриппа

Грипп A (Н3 N2) вызывает повышение температуры до 39−40 градусов, озноб, ломоту в теле, головную боль и другие симптомы.

Источник: Аргументы и факты

В Дагестане в текущем эпидсезоне зафиксировано более 60 случаев заболевания, получившего название «гонконгский грипп» A (H3N2). Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

«За текущий эпидсезон гриппа и ОРВИ в республике зарегистрирован 61 случай гриппа А (Н3 N2)», — сказано в публикации.

По данным ведомства, у пациентов наблюдаются характерные симптомы, включающие резкое повышение температуры до 39−40 градусов, озноб, ломоту в теле и суставах, головную боль, слабость, сонливость, боль в горле и кашель.

Ранее стало известно об отсутствии критических мутаций у гонконгского гриппа.