Авария с участием семи автомобилей произошла на Вешняковском путепроводе

На Вешняковском путепроводе в Москве произошла авария с участием семи автомобилей, движение в районе случившегося затруднено на два километра. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.
Автомобилистам посоветовали выбирать пути объезда, передает Telegram-канал ведомства.
Утром того же дня на Новорижском шоссе, в районе Рублево, произошла авария, из-за которой движение в этом районе было затруднено на пять километров.
Утром 11 декабря на внешней стороне 101-го километра МКАД, в районе съезда № 102, произошла авария. В связи со случившемся движение транспорта в районе аварии оказалось затруднено на 1,3 километра.