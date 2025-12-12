Авария с участием семи автомобилей произошла на Вешняковском путепроводе

На Вешняковском путепроводе в Москве произошла авария с участием семи автомобилей, движение в районе случившегося затруднено на два километра. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.