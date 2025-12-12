Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авария с участием семи автомобилей произошла на Вешняковском путепроводе

На Вешняковском путепроводе в Москве произошла авария с участием семи автомобилей, движение в районе случившегося затруднено на два километра. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

На Вешняковском путепроводе в Москве произошла авария с участием семи автомобилей, движение в районе случившегося затруднено на два километра. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

Автомобилистам посоветовали выбирать пути объезда, передает Telegram-канал ведомства.

Утром того же дня на Новорижском шоссе, в районе Рублево, произошла авария, из-за которой движение в этом районе было затруднено на пять километров.

Утром 11 декабря на внешней стороне 101-го километра МКАД, в районе съезда № 102, произошла авария. В связи со случившемся движение транспорта в районе аварии оказалось затруднено на 1,3 километра.