СМИ: Пенсионерка, которую выгнали из дома в Подмосковье, таинственно пропала

Пенсионерка, которую выгнали из дома в подмосковных Люберцах, таинственно пропала. Бывший арендатор, лишивший ее квартиры, увез женщину и скрывает ее местоположение. Ее ищут соседи и волонтеры. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в Telegram-канале Shot.
По информации канала, новые владельцы квартиры вырвали у пенсионерки телефон и спрятали его в подъезде. Когда она вышла за ним, злоумышленники закрыли дверь, поменяли замки, а все ее вещи выбросили на улицу.
Бывший арендатор Георгий увез женщину в другую квартиру, однако ее точное местоположение неизвестно. Администрация Люберецкого района заявила, что готова предоставить пенсионерке временное жилье. Также к делу подключилась полиция, передает Shot.
Официального подтверждения этой информации не поступало.
Об инциденте стало известно 12 декабря. Жительницу Люберец выгнали из собственной квартиры на улицу вместе с кошкой и собакой. Как писал Shot, ее обманом лишили жилья квартиранты, которые жили у нее 23 года.