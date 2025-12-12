На «острове богачей» произошла массовая драка в роскошных костюмах

Инцидент произошёл на Федеральной улице сразу после появления Санта-Клауса на празднике. Около десяти мужчин в возрасте от 20 до 60 лет начали спорить, а затем разбились на группы и вступили в ожесточённую потасовку, которую очевидцы сравнили со сценой из «Вестсайдской истории».