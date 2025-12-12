Ричмонд
Обманывали покупателей: Контрабандисты ввезли в США молдавские вино на 3,6 миллиона леев под видом армянского и грузинского

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам передала в суд дело в отношении четырёх местных компаний и шести граждан Молдовы, обвиняемых в контрабанде вина.

Источник: Комсомольская правда

Молдавское вино отправляли в США под видом армянского и грузинского.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД/PCCOCS) передала в суд дело в отношении четырёх местных компаний и шести граждан Р. Молдова, обвиняемых в контрабанде вина.

По данным следствия, обвиняемые в возрасте от 33 до 60 лет, занимавшие должности учредителей, администраторов и сотрудников компаний, организовали преступную схему в период с 2021 по 2023 год. Они экспортировали в Соединённые Штаты Америки молдавское вино с поддельными этикетками, вводя покупателей в заблуждение. Общая стоимость контрабандной продукции составила более 3,6 млн леев.

Подозреваемые продавали вино на американском рынке, выдавая его за «100% чистое вино из гранатового сока», якобы произведённое в Армении, или за полусладкое вино из Грузии. Для реализации схемы компании распределили задачи по макетированию и печати фальшивых этикеток, а также по закупке специальных упаковочных материалов, включая бархатные мешочки для бутылок.

Фигурантам дела грозит лишение свободы на срок от 4 до 10 лет. В отношении компаний предусмотрены штрафы от 400 тысяч до 600 тысяч леев, а также возможный запрет на ведение определённой деятельности.

