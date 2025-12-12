Ричмонд
В Уфе 13 декабря откроется самый большой в городе каток

В Уфе на этой неделе заработает каток площадью 1,7 гектара.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 13 декабря, в Уфе состоится открытие новой ледовой площадки, которая станет самой большой в городе. Об этом сообщили в администрации Орджоникидзевского района.

Площадь катка составляет 17 тысяч квадратных метров. Он расположен по адресу: улица Александра Невского, 17.

Также власти уже утвердили график его работы. Со вторника по пятницу площадка будет открыта для посетителей с 17:00 до 21:00. В субботу, воскресенье и праздничные дни кататься можно будет дольше — с 12:00 до 21:00.

