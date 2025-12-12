Ричмонд
Соловьев: ВСУ обстреляли храм в Красноармейске, его настоятель ранен

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли храм в Красноармейске, настоятель получил ранения. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщил журналист Владимир Соловьев.

Под обстрел попал храм Архистратига Михаила в центре города. В тот момент внутри здания находился священник, он получил пять огнестрельных ранений. Настоятель госпитализирован.

— Батюшка местный — просто красавец! Получил огнестрельное ранение, оно еще свежее, и так весь изрешечен, но храм не бросает. Настоящий мужчина! — написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что украинские военные подорвали дамбу в Донецкой Народной Республике для сдерживания российских войск. О пострадавших в результате подрыва дамбы неизвестно. Официальной информации о случившемся не поступало.

12 декабря Вооруженные силы РФ освободили Северск в ДНР и Куриловку в Харьковской области. Также в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ в ответ на атаки по гражданским объектам России.

