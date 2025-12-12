Соловьев: ВСУ обстреляли храм в Красноармейске, его настоятель ранен

12 декабря Вооруженные силы РФ освободили Северск в ДНР и Куриловку в Харьковской области. Также в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ в ответ на атаки по гражданским объектам России.