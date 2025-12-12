Сук дерева от ветра упал на прохожую на Автозаводской улице

Сук дерева сломался и упал на прохожую на Автозаводской улице. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в агентстве городских новостей «Москва».
— На место прибыли спасатели и медики. Пострадавшего госпитализировали, — уточнили в публикации.
Кроме того, из-за ветра на Тверском бульваре рухнула елка. Никто из людей, стоящих рядом, травм не получил, передает ТАСС.
27 ноября огромное подгнившее дерево на Промышленной улице Оренбурга не выдержало собственного веса и рухнуло на дорогу, чуть насмерть не придавив проходившую мимо девушку.
Другой случай произошел в августе, когда три человека пострадали из-за дерева, упавшего на остановку в Новосибирске. Одна женщина получила тяжелую травму головы.