В Москве на женщину упало дерево

Инцидент произошёл около восьми вечера на Автозаводской улице, напротив ТЦ «Ривьера». Дерево не выдержало порывов ветра и рухнуло на тротуар, как раз в тот момент, когда по нему проходила 39-летняя жительница Москвы. Очевидцы вызвали скорую помощь. У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга и открытый перелом левой ноги. Сейчас она находится в больнице.