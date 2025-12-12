В Москве на женщину упало дерево

Инцидент произошёл около восьми вечера на Автозаводской улице, напротив ТЦ «Ривьера». Дерево не выдержало порывов ветра и рухнуло на тротуар, как раз в тот момент, когда по нему проходила 39-летняя жительница Москвы. Очевидцы вызвали скорую помощь. У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга и открытый перелом левой ноги. Сейчас она находится в больнице.
По имеющейся информации, это не единичный случай: деревья падают в разных районах Москвы, а на Тверском бульваре ветром опрокинуло новогоднюю ёлку. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия в столице сохранятся как минимум до завтрашнего вечера. Порывы ветра могут достигать 15−17 м/с. На этом фоне мороз будет ощущаться сильнее, а на дорогах возможны аварии из-за плохой видимости и гололёда.
