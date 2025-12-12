Новый фигурант: стало известно, кто был риелтором Долиной

В деле о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной появилось новое лицо — риелтор Денис Б., который занимался оформлением продажи «квадратных метров» на Хамовниках. К сделке его привлекла сама певица, обратившись в агентство недвижимости.
Примечательно, что мужчина позиционировал себя экспертом по мошенническим схемам и даже выступал в СМИ с советами, как избежать обмана. Интересно также, что Денис Б. из города Тольятти, уроженцем которого является и один из осужденных участников «схемы Долиной» Андрей Основа.
Криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru ответил на вопрос, мог ли риелтор помогать злоумышленникам и стоит ли ожидать еще одного задержания.
«Однозначно, следственные органы тщательно проверили этого риелтора, его связи, прошлые сделки по недвижимости, несколько раз допросили и, видимо, не нашли доказательств его причастности к мошеннической схеме», — сказал Игнатов.
Эксперт допустил использование полиграфа в ходе следственных действий в отношении риелтора.
«Могли использовать, хотя, по большому счёту, показания полиграфа не являются доказательством. Применяют его больше для внутреннего убеждения следователя в причастности того или иного лица к совершению преступления. Да и процедура эта не из дешевых, которую оплачивает государство. Поэтому использование полиграфа еще нужно обосновать», — сказал Игнатов.
Криминалист также выразил убежденность, что в «схеме Долиной» мошенникам не нужен риелтор.
«Риелтор — связующее звено между продавцом и покупателем, и не более того. Мошенники же работают напрямую с продавцом, манипулируют им. И продавец сам находит специалиста по недвижимости, чтобы побыстрее осуществить продажу», — отметил Игнатов.
Эксперт констатировал, так как претензий к риелтору никто до сих пор не выставил, значит, ни прямых, ни косвенных улик его причастности к преступлению найдено не было, поэтому и бояться ему особо нечего, «если, конечно, он не совершил другое какое-нибудь правонарушение».
Напомним, участники мошеннической схемы с квартирой Ларисы Долиной были осуждены на сроки от 4 до 7 лет заключения. Курьера Анжелу Цырульникову, забиравшую деньги у певицы, Дмитрия Леонтьева и Артура Каменецкого приговорили к 7 годам колонии. Ещё один фигурант Андрей Основа получил 4 года.
Ранее стало известно, что скончался один из фигурантов «схемы Долиной» Александр Келдыбаев.