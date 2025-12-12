Силы ПВО за семь часов сбили 47 вражеских дронов над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за семь часов уничтожили 47 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией страны. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в Минобороны.
Атака отражалась в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени. Так, 13 беспилотников сбили над Тульской областью, по семь — над Белгородской и Орловской областями, а также Московским регионом.
Еще шесть БПЛА ликвидировали над Брянской областью, три — над Калужской областью, два — над Курской областью, по одному — над Нижегородской и Рязанской областями, добавили в Telegram-канале ведомства.
В этот же день временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев подтвердил наличие пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ по жилому дому в Твери.