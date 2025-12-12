В центре Москвы упала огромная елка

Инцидент произошел на Тверском бульваре: елка высотой около десяти метров не выдержала сильного порыва ветра и рухнула. На записи, сделанной очевидцем его последствий, можно увидеть, что упавшее дерево лежит на земле на глазах у прохожих, при этом на нем по-прежнему горит гирлянда, которой оно украшено. При этом некоторые горожане решили подойти к елке поближе, чтобы поближе рассмотреть, как она украшена. По информации источника, в результате случившегося обошлось без пострадавших.