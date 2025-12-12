Ричмонд
В Твери ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА на жилой дом

В Твери введён режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА ВСУ на многоквартирный дом.

Источник: Аргументы и факты

В Твери введён режим чрезвычайной ситуации после отражения атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ на многоквартирный дом. Режим ЧС затронул три жилых дома и один социально-значимый объект. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте администрации города.

Напомним, что в результате этой атаки беспилотников ВСУ семь человек получили травмы, в том числе один ребёнок. После взрыва жильцы были вынуждены выбежать на улицу почти без одежды. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев лично осматривал место происшествия. Кадры с места происшествия опубликовали в сети.

После атаки 22 человека, включая пятерых детей, расположились в пункте временного размещения при местной школе. Трое пострадавших взрослых и один ребёнок сейчас находятся в больнице. Обломки БПЛА также упали на парковку торгового центра «Тандем», там пострадавших нет.

Режим чрезвычайной ситуации был введен с 04:30 12 декабря 2025 года для местных органов управления и сил. Постановлением были обозначены границы территории ЧС, включающие три дома и социально-значимый объект.

