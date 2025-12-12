В Нахичевани на поминках 23 человека отравились угарным газом

В Бабекском районе Нахичеванской Автономной Республики более 20 человек отравились угарным газом. Инцидент случился во время поминок в селе Кюльтепе, сообщает агентство АзерТАдж.
23 человека обратились за медицинской помощью с подозрением на отравление угарным газом. У восьми из них были заметны явные симптомы отравления. Все пострадавшие были госпитализированы в Центр инфекционных заболеваний Нахичевани.
После оказания необходимой медицинской помощи, всех выписали.
Ранее сообщалось, что пять человек были госпитализированы после задымления на борту рейса American Airlines. Четыре бортпроводника и один пассажир обратились за медицинской помощью из-за отравления угарным газом.