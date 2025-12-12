Двое британцев избили российского туриста в Таиланде

В ответ иностранцы заявили, что именно россиянин ведёт себя вызывающе. Возник спор. Мужчины вышли на улицу, чтобы выяснить отношения.
Словесная перепалка переросла в драку. Британцы вдвоём напали на туриста. Один из них ударил его по голове. Когда россиянин упал, они продолжили избиение. На помощь прибежали местные тайцы из бара. После драки пострадавший сидел окровавленный на ступеньках «Мака». Его увезли в больницу с травмами.
Ранее нижегородская бьюти-блогерша Марина Ильина стала жертвой нападения во время скрытой ревизии салона красоты. Она известна такими проверками. Конфликт вспыхнул прямо в салоне. По словам инфлюенсера, владелица заведения работает без профильного образования.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.