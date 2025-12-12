Shot: Два британца избили российского туриста в Таиланде

Российского туриста избили в Таиланде два жителя Великобритании. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в Telegram-канале Shot.
По информации канала, россиянин проводил время в баре на одной из улиц Пхукета. Он сделал замечание двум британцам, которые неподобающе себя вели с девушками. В ответ иностранцы начали обвинять его в таком поведении. Спор усилился, и они вышли на улицу, чтобы продолжить выяснять отношения.
После словесной перепалки британцы вдвоем напали на россиянина. Один из них ударил его по голове, а затем, когда мужчина упал, продолжили его избивать. На помощь туристу пришли местные жители. После драки окровавленного мужчину с травмами доставили в больницу, передает Shot.
В ноябре этого года пятеро трансгендеров* избили шпильками по голове российского туриста в Паттайе после отказа провести время вместе. 27-летний молодой человек проводил время на Уокинг-стрит — улице, на которой расположены клубы и бары. Трансгендеры* предложили россиянину провести время вместе, но получили отказ. В ответ на это тайцы набросились на туриста и начали бить по голове туфлями.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.