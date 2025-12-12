Shot: Два британца избили российского туриста в Таиланде

В ноябре этого года пятеро трансгендеров* избили шпильками по голове российского туриста в Паттайе после отказа провести время вместе. 27-летний молодой человек проводил время на Уокинг-стрит — улице, на которой расположены клубы и бары. Трансгендеры* предложили россиянину провести время вместе, но получили отказ. В ответ на это тайцы набросились на туриста и начали бить по голове туфлями.