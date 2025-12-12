Ричмонд
Около 1500 человек эвакуировали из «ВТБ Арены» из-за сообщения о взрыве

Около полутора тысяч человек эвакуировали вечером в пятницу из «ВТБ Арены» на Ленинградском проспекте. Причиной стало анонимное сообщение с угрозой взрыва, пишет ТАСС.

Источник: Life.ru

«На место вызова прибыли кинолог с собакой, а также силы пожарных и скорой помощи», — сообщили в оперативных службах. По информации из афиши, в это время должен был начаться концерт, а в здании работал торговый центр.

Правоохранители проводят проверку. Подробности инцидента выясняются.

С ноября 2019 года в России периодически происходят массовые анонимные сообщения о «минировании» общественных мест. Все они, по данным проверок, оказывались ложными.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.