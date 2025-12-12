Ричмонд
Средства ПВО сбили 47 украинских БПЛА за семь часов над регионами России

Российские системы ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских БПЛА над регионами России за семь часов.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов ВСУ 12 декабря с 13:00 до 20:00 мск над регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

13 беспилотников были сбиты в Тульской области, по семь — в Московской, Орловской и Белгородской областях, ещё шесть уничтожены в Брянской области, три — в Калужской области, два — в Курской области, и по одному в Нижегородской и Рязанской областях.

Ранее сообщалось, что ночью дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 90 украинских БПЛА самолётного типа.

Напомним, что в Твери введён режим чрезвычайной ситуации после того, как был отражён удар украинского беспилотного летательного аппарата по многоквартирному дому. В результате атаки пострадали семь человек, в том числе один ребёнок.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
