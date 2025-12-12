Ричмонд
Посетителей эвакуировали из торгового центра «Арена Плаза» на севере Москвы

Сотрудники экстренных служб эвакуировали посетителей из торгового центра «Арена Плаза» на севере Москвы. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили очевидцы.

По их словам, в здание вошли правоохранители, после чего всех попросили покинуть территорию.

На место также прибыли пожарные и медики, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на свидетелей.

Позже в Telegram-канале ТАСС сообщили, что в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании.

10 декабря во время ликвидации пожара на Правобережном рынке в Санкт-Петербурге спасатели также эвакуировали более 100 человек, один из них выпрыгнул со второго этажа здания, чтобы спастись.

Кроме того, 30 ноября пожар произошел в квартире на шестом этаже жилого дома на Пролетарском проспекте. Спасатели эвакуировали из здания 11 человек, их передали медикам.