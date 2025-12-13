Снегокат с детьми попал под колеса иномарки в Краснотурьинске

В Краснотурьинске вечером 12 декабря произошло серьезное ДТП, в котором пострадали маленькие дети. На нерегулируемом перекрестке улиц Молодежной и Колхозной автомобиль наехал на снегокат, в котором находились два ребенка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
— По предварительной информации, 36-летняя женщина-пешеход пересекала проезжую часть по линии перекрестка, толкая перед собой снегокат с двумя двухлетними детьми, не убедившись в безопасности перехода и отсутствии приближающихся транспортных средств, — уточнили в региональной Госавтоинспекции.
В это время водитель автомобиля Mazda совершил наезд на снегокат. С телесными повреждениями детей госпитализировали в больницу.
Автоинспекторы выяснили, что за рулем иномарки находился 31-летний мужчина с девятилетним стажем вождения. Ранее он 28 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В момент ДТП мужчина был трезв.
Мать пострадавших объяснила, что не увидела приближающуюся иномарку. В отношении нее был составлен протокол по части 2 статьи 12.30 КоАП РФ «Нарушение ПДД пешеходом, повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью».
По факту аварии проводится проверка.