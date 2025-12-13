Снегокат с детьми попал под колеса иномарки в Краснотурьинске

В Краснотурьинске вечером 12 декабря произошло серьезное ДТП, в котором пострадали маленькие дети. На нерегулируемом перекрестке улиц Молодежной и Колхозной автомобиль наехал на снегокат, в котором находились два ребенка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.