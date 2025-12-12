Ричмонд
Более 20 человек отравились угарным газом на поминках в Нахичевани

Более двадцати человек отравились в результате утечки угарного газа в Бабекском районе Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в агентстве АзерТАдж.

Инцидент произошел во время поминок в селе Кюльтепе. Все пострадавшие были направлены в Центр инфекционных заболеваний Нахичевани.

В общей сложности 23 человека обратились за медицинской помощью с подозрением на отравление угарным газом, у восьми из них проявились явные симптомы. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, после чего их выписали, передает агентство.

20 ноября дети в школе № 104 в Краснодаре отравились неизвестным газом прямо во время уроков. Ученики почувствовали непонятный запах, а позже им стало плохо.

Другой случай произошел в середине октября, когда в поселке Магистральном Иркутской области в автомобиле Lada Kalina, припаркованном на автозаправочной станции, нашли трех мужчин, насмерть отравившихся угарным газом.

До этого двое детей погибли, также отравившись угарным газом в жилом доме в Перми. Прибывшие на место медики констатировали смерть двух из них — девочек 2007 и 2010 годов рождения.