Более 20 человек отравились угарным газом на поминках в Нахичевани

Более двадцати человек отравились в результате утечки угарного газа в Бабекском районе Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в агентстве АзерТАдж.
Инцидент произошел во время поминок в селе Кюльтепе. Все пострадавшие были направлены в Центр инфекционных заболеваний Нахичевани.
В общей сложности 23 человека обратились за медицинской помощью с подозрением на отравление угарным газом, у восьми из них проявились явные симптомы. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, после чего их выписали, передает агентство.
20 ноября дети в школе № 104 в Краснодаре отравились неизвестным газом прямо во время уроков. Ученики почувствовали непонятный запах, а позже им стало плохо.
Другой случай произошел в середине октября, когда в поселке Магистральном Иркутской области в автомобиле Lada Kalina, припаркованном на автозаправочной станции, нашли трех мужчин, насмерть отравившихся угарным газом.
До этого двое детей погибли, также отравившись угарным газом в жилом доме в Перми. Прибывшие на место медики констатировали смерть двух из них — девочек 2007 и 2010 годов рождения.