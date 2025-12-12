Умер известный украинский певец и композитор Степан Гига

Украинский певец, композитор и народный артист страны Степан Гига скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Степан Гига родился 16 ноября 1959 года в селе Белки Закарпатской области. Прежде чем поступить в Ужгородское музыкальное училище, он работал слесарем и водителем грузовика. После окончания училища он продолжил обучение в Киевской консерватории, а в 1988 году стал солистом Закарпатской филармонии.
В ноябре этого года Гига был экстренно госпитализирован. После ампутации ноги его состояние ухудшилось, и он впал в кому. Причиной этого стала серьёзная реакция организма на вторую операцию на колене.
Ранее сообщалось, что скончался украинский музыкант Олег Турко, сооснователь группы DZIDZIO, известный под псевдонимом Лесик. В 2024 году во время концерта у Турко случилась остановка сердца. Музыкант был срочно госпитализирован, врачи сумели его спасти, но его здоровье значительно ухудшилось.