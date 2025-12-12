Умер известный украинский певец и композитор Степан Гига

Степан Гига родился 16 ноября 1959 года в селе Белки Закарпатской области. Прежде чем поступить в Ужгородское музыкальное училище, он работал слесарем и водителем грузовика. После окончания училища он продолжил обучение в Киевской консерватории, а в 1988 году стал солистом Закарпатской филармонии.