Турист выпил 33 коктейля на круизе и погиб после битвы с экипажем лайнера

После этого тело поместили в холодильник и отказались прервать круиз, чтобы доставить его на берег. Экспертиза показала, что уровень алкоголя в крови погибшего был повышен, но не критически. В связи с этим адвокаты настаивают, что смерть наступила от удушения во время задержания, а не от интоксикации.