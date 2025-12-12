Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

13 детей отравились парами хлора в бассейне в якутском Нерюнгри

В бассейне «Шахтёр» в якутском городе Нерюнгри во время соревнований по плаванию пострадали 13 подростков. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

Источник: Life.ru

Причиной инцидента стала чрезмерная концентрация паров хлора в воде. У детей 13−14 лет произошло отравление и поражение глаз, после чего всех пострадавших доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате в вагоне поезда, арендованном киностудией для съёмок, произошло массовое отравление газом, пострадали 52 человека, включая 10 детей. Всех пострадавших оперативно развезли по больницам. Двое детей попали в реанимацию, а остальные пациенты после осмотра были отправлены на амбулаторное лечение.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.