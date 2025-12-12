13 детей отравились парами хлора в бассейне в якутском Нерюнгри

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате в вагоне поезда, арендованном киностудией для съёмок, произошло массовое отравление газом, пострадали 52 человека, включая 10 детей. Всех пострадавших оперативно развезли по больницам. Двое детей попали в реанимацию, а остальные пациенты после осмотра были отправлены на амбулаторное лечение.