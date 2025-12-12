Ричмонд
В Москве эвакуируют ТЦ «Арена Плаза» из-за анонимного сообщения о минировании

Правоохранители эвакуировали более тысячи человек из ТЦ «Арена Плаза» в Москве.

Источник: Комсомольская правда

В Москве из «ВТБ Арены» эвакуировали более тысячи человек после сообщения о минировании, как сообщили в оперативных службах города. Уточняется, что заминирован, якобы, был торговый центр «Арена Плаза», находящийся внутри «ВТБ Арены».

После анонимного звонка с сообщением о заложенной бомбе около 1,5 тысяч посетителей были выведены из здания. На месте работают специалисты-кинологи с собаками, пожарные и медики.

Известно, что в 20:00 12 декабря в «ВТБ Арене» должен был пройти концерт.

С конца 2019 года в России продолжаются ложные сообщения о минированиях. Из-за этих сообщений закрывались суды, торговые центры, метро, аэропорты, железнодорожные станции, школы и больницы. Хотя эти сообщения оказывались ложными, их всегда проверяют, чтобы не допустить реальной угрозы жизни и здоровью граждан.

Ранее KP.RU сообщил, что 9 декабря эвакуация проводилась в Санкт-Петербурге, в популярном торговом центре «Галерея».