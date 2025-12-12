В Москве эвакуируют ТЦ «Арена Плаза» из-за анонимного сообщения о минировании

С конца 2019 года в России продолжаются ложные сообщения о минированиях. Из-за этих сообщений закрывались суды, торговые центры, метро, аэропорты, железнодорожные станции, школы и больницы. Хотя эти сообщения оказывались ложными, их всегда проверяют, чтобы не допустить реальной угрозы жизни и здоровью граждан.