В Черном море недалеко от Севастополя произошло землетрясение: что известно

В Черном море в 24 километрах от Севастополя зарегистрировано землетрясение, никакие объекты в городе не пострадали. Об этом сообщил глава губернатор города Михаил Развожаев.
«Уважаемые севастопольцы! Вижу ваши сообщения с вопросами о землетрясении. По оперативным данным Крымской сейсмической сети, сегодня в Чёрном море вечером произошло землетрясение магнитудой 3,1», — написал он.
Он уточнил, что расстояние до Севастополя составило 24 км. Землетрясение имело один афтершок. По словам специалистов, как добавил губернатор, слабая и регулярная сейсмичность — это нормально.
Развозжаев отметил, что никакие объекты в Севастополе не пострадали.
Как писал сайт KP.RU, в январе текущего года в Черном море произошло землетрясение магнитудой 4,2. Подземный толчок ощутили жители Тамани и Анапы. Очаг землетрясения находился на глубине 44 км. Уточнялось, что при землетрясении магнитудой 4 может колебаться мебель и звенеть посуда. Но серьезных последствий такие толчки не несут.