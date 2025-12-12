В Черном море недалеко от Севастополя произошло землетрясение: что известно

Как писал сайт KP.RU, в январе текущего года в Черном море произошло землетрясение магнитудой 4,2. Подземный толчок ощутили жители Тамани и Анапы. Очаг землетрясения находился на глубине 44 км. Уточнялось, что при землетрясении магнитудой 4 может колебаться мебель и звенеть посуда. Но серьезных последствий такие толчки не несут.