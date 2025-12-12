В Переславле-Залесском горит здание на территории Никитского монастыря

Согласно данным городской администрации, к тушению привлекли расчёт воинской части, при этом угрозы распространения огня на другие здания нет. Пострадавших в результате происшествия тоже нет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Переславской епархии.
Пожар на территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском. Видео © Telegram / SHOT.
В МЧС Ярославской области информацию о пожаре не предоставляли.
Мужской Никитский монастырь в Переславле-Залесском — один из древнейших монастырей России. Они расположен на севере города, на берегу Плещеева озера, по преданиям был основан ещë в начале XI века и сегодня популярен среди паломников.
