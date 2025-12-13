Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Черном море в 24 километрах от Севастополя. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
— По оперативным данным Крымской сейсмической сети, в Черном море произошло землетрясение магнитудой 3,1. Расстояние до Севастополя составило 24 километра. Землетрясение имеет один афтершок, — написал он в Telegram-канале.
Развожаев уточнил, что в результате землетрясения повреждений городских объектов в Севастополе не зафиксировано. Сейсмологи успокоили население, добавив, что слабая и регулярная сейсмичность является нормальным процессом.
8 декабря землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе префектуры Аомори на севере Японии. Ожидались цунами высотой около трех метров. Жителей прибрежной зоны призвали немедленно эвакуироваться.
В этот же день землетрясение магнитудой 5,4 произошло в турецкой провинции Анталья в 13:21 по московскому времени. Толчки ощущались и в соседних с регионом районах. Ночью в Северо-Курильске также случилось землетрясение. Из-за подземных толчков произошел прорыв отопительной трубы в здании Северо-Курильской центральной районной больницы.