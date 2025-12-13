Ричмонд
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Чёрном море у Севастополя

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Чёрном море неподалёку от Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев со ссылкой на данные Крымской сейсмической сети.

Источник: Life.ru

По его словам, расстояние до города составляло 24 километра. После этого был зафиксирован один афтершок. Никакие объекты в городе при этом не пострадали.

«По словам специалистов, слабая и регулярная сейсмичность — это нормально», — написал Развожаев в Telegram-канале.

На прошлой неделе землетрясение было зафиксировано в Сочи. Его магнитуда составила 4,1. Жители сообщали о лёгкой тряске и шатании мебели.

