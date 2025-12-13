Развожаев: в Чёрном море у Севастополя произошло землетрясение

Подземные толчки магнитудой 3,1 зафиксированы в акватории Чёрного моря, проинформировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Он уточнил, что землетрясение произошло неподалёку от Севастополя. Расстояние составило примерно 24 километра. Губернатор отметил, что информация о сейсмособытии получена от Крымской сейсмической сети.
«По оперативным данным Крымской сейсмической сети, в Чёрном море вечером произошло землетрясение магнитудой 3,1. Расстояние до Севастополя составило 24 километра. Землетрясение имеет один афтершок. По словам специалистов, слабая и регулярная сейсмичность — это нормально», — написал Развожаев в Telegram.
Он подчеркнул, что объекты на территории Севастополя не пострадали.
Напомним, в начале декабря этого года в Сочи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,1. Эпицентр землетрясения был выявлен в восьми километрах от Лазаревского района. Очаг находился на глубине десяти километров. Жители Сочи рассказали в соцсетях о «лёгкой тряске, а также шатании мебели».
Накануне стало известно, что метеорологическое агентство Японии объявило угрозу цунами после двух землетрясений на северо-востоке страны магнитудой 7,5 и 6,7. Цунами может обрушиться на Тихоокеанское побережье ряда префектур.
Ранее сообщалось, что на западе Украины произошло землетрясение магнитудой 2,9. Эпицентр сейсмособытия зафиксировали в Чортковском районе Тернопольской области. Очаг залегал на глубине трёх километров.