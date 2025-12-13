Развожаев: в Чёрном море у Севастополя произошло землетрясение

Напомним, в начале декабря этого года в Сочи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,1. Эпицентр землетрясения был выявлен в восьми километрах от Лазаревского района. Очаг находился на глубине десяти километров. Жители Сочи рассказали в соцсетях о «лёгкой тряске, а также шатании мебели».