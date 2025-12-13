В Переславле-Залесском загорелось одно из зданий Никитского монастыря

На территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском Ярославской области произошел пожар. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в городской администрации.
— Горит одно из зданий на территории монастыря. Глава округа на месте. Привлечен дополнительно расчет воинской части. Тушат, — рассказали там РИА Новости.
Представитель Переславской епархии сообщил, что загорелось здание старого братского корпуса, где проживают монахи-трудники. Уточняется, что никто не пострадал.
По словам собеседника агентства, причина возгорания пока неясна. Сначала монахи пытались потушить огонь сами, но потом вызвали пожарных.
Никитский мужской монастырь является древнейшим в Переславле‑Залесском. По некоторым данным, он был основан до 1186 года. Монастырь находится в северной части города на берегу Плещеева озера.
Сотрудники экстренных служб эвакуировали посетителей из торгового центра «Арена Плаза» на севере Москвы. Об этом 12 декабря сообщили очевидцы. По их словам, в здание вошли правоохранители, после чего всех попросили покинуть территорию. На место также прибыли пожарные и медики.