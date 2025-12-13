В Переславле-Залесском загорелось одно из зданий Никитского монастыря

Сотрудники экстренных служб эвакуировали посетителей из торгового центра «Арена Плаза» на севере Москвы. Об этом 12 декабря сообщили очевидцы. По их словам, в здание вошли правоохранители, после чего всех попросили покинуть территорию. На место также прибыли пожарные и медики.