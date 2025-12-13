Shot: Взрывы и звуки сирен тревоги прозвучали в Саратове и Энгельсе

Взрывы и звуки сирен тревоги прозвучали в Саратове и Энгельсе. Над городами работают средства противовоздушной обороны. Об этом в субботу, 13 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что всего было слышно уже около 10 мощных взрывов. Первые прозвучали в районе 23:50. По предварительным данным, уничтожено уже несколько беспилотников ВСУ, — сказано в публикации.
Официальной информации о последствиях на земле и пострадавших пока не поступало.
12 декабря в Твери в границах трех домов и одного социально значимого объекта ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ночной атакой беспилотника Вооруженных сил Украины, в результате которой обломки дрона упали на многоэтажный жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
В период с 13:00 до 20:00 российские силы ПВО уничтожили 47 дронов ВСУ над Тульской, Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Курской, Нижегородской и Рязанской областями, а также над Москвой и Московской областью.