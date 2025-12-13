В Переславле-Залесском произошел пожар на территории монастыря: что известно

В Переславле-Залесском Ярославской области 12 декабря произошел пожар. К настоящему времени возгорание удалось локализовать. Пожар произошел на территории Никитского мужского монастыря. Об этом сообщил глава муниципального округа Дмитрий Зяблицкий в беседе с ТАСС.
По его данным, специалисты сейчас совершают обход помещений монастыря. О пострадавших и повреждениях информации не поступало.
«Пожар уже локализован. МЧС проводят обход помещений», — заверил Дмитрий Зяблицкий.
В четверг, 11 декабря, страшный пожар унес жизни пяти человек. В огне погибла целая семья. Пожар произошел в селе Октемцы в Якутии. Полыхал двухэтажный дом и гараж. Специалисты МЧС приехали по вызову в течение пяти минут. Но к моменту прибытия спасателей люди уже погибли.