Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Переславле-Залесском произошел пожар на территории монастыря: что известно

В Ярославской области локализовали пожар на территории Никитского монастыря.

Источник: Комсомольская правда

В Переславле-Залесском Ярославской области 12 декабря произошел пожар. К настоящему времени возгорание удалось локализовать. Пожар произошел на территории Никитского мужского монастыря. Об этом сообщил глава муниципального округа Дмитрий Зяблицкий в беседе с ТАСС.

По его данным, специалисты сейчас совершают обход помещений монастыря. О пострадавших и повреждениях информации не поступало.

«Пожар уже локализован. МЧС проводят обход помещений», — заверил Дмитрий Зяблицкий.

В четверг, 11 декабря, страшный пожар унес жизни пяти человек. В огне погибла целая семья. Пожар произошел в селе Октемцы в Якутии. Полыхал двухэтажный дом и гараж. Специалисты МЧС приехали по вызову в течение пяти минут. Но к моменту прибытия спасателей люди уже погибли.