В Переславле-Залесском произошел пожар на территории монастыря: что известно

В четверг, 11 декабря, страшный пожар унес жизни пяти человек. В огне погибла целая семья. Пожар произошел в селе Октемцы в Якутии. Полыхал двухэтажный дом и гараж. Специалисты МЧС приехали по вызову в течение пяти минут. Но к моменту прибытия спасателей люди уже погибли.