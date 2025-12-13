В Переславле-Залесском МЧС потушили пожар в Никитском монастыре

Пожар потушили на территории Никитского мужского монастыря в Переславле-Залесском Ярославской области. Об этом в субботу, 13 декабря, сообщили в ГУ МЧС по региону.
— Потушили. Пострадавших нет, — цитирует ведомство РИА Новости.
Ранее сообщалось, что на территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском Ярославской области произошел пожар. Был привлечен дополнительно расчет воинской части. Представитель Переславской епархии уточнил, что загорелось здание старого братского корпуса, где проживают монахи-трудники. Причина возгорания пока неясна.
