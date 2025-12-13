Ричмонд
В Переславле-Залесском ликвидировали пожар в Никитском монастыре

В Переславле-Залесском ликвидировали пожар на территории Никитского мужского монастыря. Об этом РИА Новости сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Источник: Газета.Ру

«Потушили. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

О пожаре на территории Никитского монастыря несколькими часами ранее сообщили в администрации Переславля-Залесского. На место происшествия прибыл глава округа, к тушению привлекли дополнительный расчет воинской части.

Представитель Переславской епархии сообщил, что возгорание произошло в здании старого братского корпуса, где проживают монахи-трудники. По его словам, сперва монахи попытались самостоятельно потушить огонь, однако в результате решили вызвать пожарных.

В МЧС России сообщили, что площадь возгорания составила 250 квадратных метров.