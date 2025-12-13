Более 20 человек отравились угарным газом на поминках в Азербайджане

За медицинской помощью обратились 23 человека, у восьми из которых были зафиксированы явные симптомы отравления. Все пострадавшие были госпитализированы в Центр инфекционных заболеваний Нахичеванской Автономной Республики, где им оказали необходимую помощь. После лечения их выписали.