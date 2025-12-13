Полторы тысячи человек вывели из ВТБ Арены: их эвакуировали после сообщения анонима

В Петербурге также активно следят за мошенническими схемами. Суд признал виновными фигурантов дела о крупном мошенничестве в сфере научных исследований. Они похитили 30 миллионов рублей, выделенных на испытания противоракового препарата. Разработка началась еще в 2021 году. Для проведения испытаний заказчик привлек организацию «Фармакоген». По условиям контракта, нужно было смоделировать у подопытных крыс рак кожи и испытать на них новый препарат. Необходимой работы проведено не было.