Полторы тысячи человек вывели из ВТБ Арены: их эвакуировали после сообщения анонима

Вечером 12 декабря поступило анонимное сообщение о якобы минировании ВТБ Арены в Москве. В 20:00 в здании должен был состояться концерт, однако после тревожных известий людей из здания эвакуировали. Сейчас правоохранители проверяют ВТБ Арену после сообщения с угрозами взрыва.
Всего из здания вывели порядка полутора тысяч человек. Эвакуирован, в том числе, весь торговый центр «Арена Плаза». Он находится внутри ВТБ Арены.
На место ЧП сразу прибыли сотрудники правоохранительных органов и кинолог с собаками. Эвакуация прошла спокойно.
В начале декабря о таком же сообщении уведомили посетителей торгового центра «Галерея» в Санкт-Петербурге. Людей оперативно вывели из здания. По словам покупателей, 9 декабря в торговом центре включилась система оповещения, которая велела всем выйти на улицу. Паники не было, все спокойно вышли из «Галереи». Причины эвакуации и подробности инцидента не известны.
В пятницу, 12 декабря, в Москве произошел пожар. В результате распространения возгорания погиб 72-летний мужчина, еще один человек пострадал. Пожар произошел в квартире на Солдатском переулке. Мужчину спасти не удалось, а 97-летняя женщина находится под присмотром медиков.
Тем временем из Петербурга выпроводили более 150 нарушителей за ноябрь этого года. Сотрудники спецподразделения каждый день следят за порядком на всех станциях метро. Оперативные мобильные группы активно выпроваживают нарушителей общественного порядка. К ним относятся пьяные посетители метро. Порядок обеспечивают 60 сотрудников спецподразделения. В случае необходимости они пользуются спецсредствами для задержания дебоширов, например, наручниками.
В Петербурге также активно следят за мошенническими схемами. Суд признал виновными фигурантов дела о крупном мошенничестве в сфере научных исследований. Они похитили 30 миллионов рублей, выделенных на испытания противоракового препарата. Разработка началась еще в 2021 году. Для проведения испытаний заказчик привлек организацию «Фармакоген». По условиям контракта, нужно было смоделировать у подопытных крыс рак кожи и испытать на них новый препарат. Необходимой работы проведено не было.